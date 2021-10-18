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Експрокурор Жученко заявив, що Ківан пропонував йому гроші і нерухомість за переслідування Труханова

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні, 18 жовтня, Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати колишнього прокурора Одеської області Олега Жученка по одеській справі. Суд призначив йому заставу в 2 мільйони 610 тисяч гривень застави. Під час засідання Жученко заявив, що в 2016 році сирійський забудовник Аднан Ківан вийшов на нього через високопоставленого чиновника, передає УНН з посиланням на odessa.online.

Деталі

"Аднан Ківан, який є офіційним спонсором Саакашвілі, відразу сказав, що я найкращий прокурор і він молився, щоб такий прокурор був у Одесі", - повідомив Жученко.

Далі бізнесмен запропонував прокурору мільйон доларів за те, щоб він підписав підозру меру Одеси Геннадію Трухановому. Прокурор відмовився, і через деякий час Ківан запропонував йому особняк вартістю не менше мільйона доларів, або ж пентхаус на 300-400 "квадратів". Колишній прокурор заявив, що розмова між ними не склалася. Вони розійшлися на тому, що якщо у бізнесмена є якісь дані про незаконні дії мера, то прокурор їх розгляне і підпише підозру безкоштовно, якщо на те будуть підстави. Через деякий час Жученка на зустріч покликав тодішній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі, з яким вони були в хороших відносинах. Глава ОДА запитав, чи бентежить його щось у пропозиції забудовника, просив не сприймати все в штики і заявив, що Ківан "бореться зі злом".

Через деякий час з Жученком зв'язався помічник Саакашвілі, який передав, що губернатор дуже хвилюється за прокурора і готовий виділяти щомісяця мінімум по 10 тисяч доларів, щоб "він відчував себе комфортно і ні від кого не був залежний". Прокурор знову відмовився. В кінцевому підсумку до Жученка приїхав син Аднана Ківана Руслан зі списком прізвищ, навпроти яких стояли відповідні посади - два заступника прокурора області, один з яких здійснює нагляд над поліцією, СБУ і податковою, начальник управління досудового розслідування, начальник канцелярії і начальник режимно-секретної частини прокуратури області.

"На це я в досить грубій формі вказав Руслану напрямок, в якому йому і його батькові йти", - повідомив експрокурор. Жученко доповів про все генпрокурору Юрію Луценку. "Він особисто подзвонив Кивану і повідомив, куди йому треба лізти, а куди не треба. Скажу, що переслідування мене почалися саме з цього часу. На мене почали писатися статті, які не відповідають дійсності", - поскаржився Жученко.

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