Экс-прокурор Жученко заявил, что Киван предлагал ему деньги и недвижимость за преследование Труханова

Детали

“Аднан Киван, который является официальным спонсором Саакашвили, сразу сказал, что я самый лучший прокурор и он молился, чтобы такой прокурор был в Одессе”, — сообщил Жученко.

Далее бизнесмен предложил прокурору миллион долларов за то, чтобы он подписал подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову. Прокурор отказался, и спустя некоторое время Киван предложил ему особняк стоимостью не менее миллиона долларов, либо же пентхаус на 300-400 “квадратов”. Бывшие прокурор заявил, что разговор между ними не сложился. Они разошлись на том, что если у бизнесмена есть какие-то данные о незаконных действиях мэра, то прокурор их рассмотрит и подпишет подозрение бесплатно, если на то будут основания. Через некоторое время Жученко на встречу позвал тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, с которым они были в хороших отношениях. Глава ОГА спросил, смущает ли его что-то в предложении застройщика, просил не воспринимать все в штыки и заявил, что Киван “борется со злом”.

Спустя некоторое время с Жученко связался помощник Саакашвили, который передал, что губернатор очень волнуется за прокурора и готов выделять ежемесячно минимум по 10 тысяч долларов, чтобы “он чувствовал себя комфортно и ни от кого не был зависим”. Прокурор снова отказался. В конечном итоге к Жученко приехал сын Аднана Кивана Руслан со списком фамилий, напротив которых стояли соответствующие должности — два заместителя прокурора области, один из которых осуществляет надзор над полицией, СБУ и налоговой, начальник управления досудебного расследования, начальник канцелярии и начальник режимно-секретной части прокуратуры области.

“На это я в достаточно грубой форме указал Руслану направление, в котором ему и его отцу идти”, — сообщил экс-прокурор. Жученко доложил обо всем генпрокурору Юрию Луценко. “Он лично позвонил Кивану и сообщил, куда ему надо лезть, а куда не надо. Скажу, что преследование меня начались именно с этого времени. На меня начали писаться статьи, которые не соответствуют действительности”, — пожаловался Жученко.