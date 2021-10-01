Експосадовця РНБО та Адміністрації президента судитимуть за державну зраду: що відомо

Цитата

“За матеріалами контррозвідки СБУ завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації Президента України та Апарату Ради національної безпеки і оборони. Зловмисник обвинувачується у державній зраді”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У СБУ повідомляють, що він передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади.

“Під час спецоперації контррозвідка СБУ викрила і заблокувала протиправну діяльність зловмисника”, — зазначається в повідомленні.

За даними слідства, посадовець був завербований іноземною спецслужбою на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних “кураторів” цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ.

“Наразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України направлено до суду”, — інформують в СБУ.

Як стало відомо УНН з власних джерел, обвинувачений державний службовець категорії “Б”.

Доповнення

В червні цього року за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України колишньому посадовцю з допуском за формою 2 Адміністрації Президента та Апарату РНБОУ.

1 червня 2021 року Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.