Експосадовця РНБО та Адміністрації президента судитимуть за державну зраду: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації Президента України та Апарату Ради національної безпеки і оборони. Його обвинувачують у державній зраді. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
Цитата
“За матеріалами контррозвідки СБУ завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації Президента України та Апарату Ради національної безпеки і оборони. Зловмисник обвинувачується у державній зраді”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У СБУ повідомляють, що він передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади.
“Під час спецоперації контррозвідка СБУ викрила і заблокувала протиправну діяльність зловмисника”, — зазначається в повідомленні.
За даними слідства, посадовець був завербований іноземною спецслужбою на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних “кураторів” цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ.
“Наразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України направлено до суду”, — інформують в СБУ.
Як стало відомо УНН з власних джерел, обвинувачений державний службовець категорії “Б”.
Доповнення
В червні цього року за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України колишньому посадовцю з допуском за формою 2 Адміністрації Президента та Апарату РНБОУ.
1 червня 2021 року Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.