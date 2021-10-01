Экс-чиновника СНБО и Администрации президента будут судить за государственную измену: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации Президента Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Его обвиняют в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
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"По материалам контрразведки СБУ завершено досудебное расследование в отношении бывшего чиновника Администрации Президента Украины и Аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Злоумышленник обвиняется в государственной измене", - говорится в сообщении.
Детали
В СБУ сообщают, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших органах власти.
"Во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала противоправную деятельность злоумышленника", - отмечается в сообщении.
По данным следствия, чиновник был завербован иностранной спецслужбой в ущерб государственной безопасности Украины. Его зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.
"Сейчас бывшему чиновнику вручили обвинительный акт. Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины направлено в суд", - информируют в СБУ.
Как стало известно УНН из собственных источников, обвиняемый государственный служащий категории "Б".
Дополнение
В июне этого года по материалам контрразведки Службы безопасности Украины, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины бывшему чиновнику с допуском по форме 2 Администрации Президента и Аппарата СНБОУ.
1 июня 2021 года Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.