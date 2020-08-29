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Експосадовця держпідприємства із групи "Нафтогаз" підозрюють у розтраті понад 1,7 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Колишньому керівникові товариства, засновником якого є НАК “Нафтогаз”, слідчі повідомили про підозру через розтрату 1,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Експосадовця держпідприємства із групи "Нафтогаз" підозрюють у розтраті понад 1,7 млн грн

“Злочинну „схему“ розтрати та заволодіння коштами підприємства, що входить до груп НАК „Нафтогаз України“ викрили слідчі Головного слідчого управління, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в ході слідства правоохоронці встановили, що керівник товариства, розробив “схему” заволодіння коштами компанії.

“Упродовж 2018-2019 років, з порушенням вимог чинного законодавства, на підставі виданих ним наказів було безпідставно виплачено виробничих премій на загальну суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тисяч гривень — безпосередньо директорові товариства.
Поліцейські зібрали достатньо доказів причетності посадовця до розтрати та заволодіння коштами компанії”, — додається у повідомленні.

Так, 28 серпня колишньому директорові структурного підрозділу Національної акціонерної компанії слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На даний час продовжуються слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, на Хмельниччині викрили керівництво Головного управління Пенсійного фонду в області на незаконному привласненні премій підлеглих. Так, за два місяці вони заволоділи грошима на суму понад 200 тисяч гривень.

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