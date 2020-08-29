Экс-чиновника госпредприятия из группы "Нафтогаз" подозревают в растрате более 1,7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Бывшему руководителю общества, учредителем которого является НАК “Нафтогаз”, следователи сообщили о подозрении из-за растраты 1,7 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Преступную "схему" растраты и завладения средствами предприятия, входящего в группу НАК "Нафтогаз Украины" разоблачили следователи Главного следственного управления, оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе следствия правоохранители установили, что руководитель общества, разработал "схему" завладения средствами компании.
"В течение 2018-2019 годов, с нарушением требований действующего законодательства, на основании выданных им приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. гривен - непосредственно директору общества.
Полицейские собрали достаточно доказательств причастности чиновника к растрате и завладению средствами компании", - добавляется в сообщении.
Так, 28 августа бывшему директору структурного подразделения Национальной акционерной компании следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.
Напомним, в Хмельницкой разоблачили руководство Главного управления Пенсионного фонда в области на незаконном присвоении премий подчиненных. Так, за два месяца они завладели деньгами в сумме более 200 тыс. гривен.