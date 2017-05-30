Експорт українських товарів до ЄС у І кварталі 2017 зріс на 24,5% - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму мікроблозі Twitter повідомив, що експорт українських товарів до ЄС у І кварталі 2017 зріс на 24,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, передає УНН.
"Експорт українських товарів до ЄС у І кварталі 2017 зріс на 24,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 року", - написав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, аграрний експорт України у січні-березні 2017 року збільшився на 1,26 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року.