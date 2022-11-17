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Експорт нафти із Саудівської Аравії у вересні зріс до 29-місячного максимуму

Експорт нафти із Саудівської Аравії у вересні зріс до 29-місячного максимуму

Київ • УНН

 • 298438 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії зріс у вересні до найвищого рівня за 29 місяців, свідчать дані Спільної організації Data Initiative (JODI). Про це пише агенство Reuters, передає УНН.

Деталі

Експорт сирої нафти зріс приблизно на 1,6 відсотка до 7,721 мільйона барелів на добу у вересні – найвищого рівня з квітня 2020 року – з 7,601 мільйона барелів на добу у серпні.

Однак видобуток сирої нафти найбільшим у світі експортером нафти впав до 11,041 млн. барелів на добу у вересні з 11,051 млн. барелів на добу в попередньому місяці.

Обсяг переробки сирої нафти в Саудівській Аравії знизився на 108 000 барелів на добу до 2,693 млн. барелів на добу у вересні, тоді як пряме спалювання сирої нафти знизилося на 142 000 барелів на добу до 522 000.

Тим часом державна нафтова компанія Saudi Aramco заявила в четвер, що планує інвестувати в проект вартістю 7 мільярдів доларів з виробництва нафтохімічної продукції з сирої нафти на нафтопереробному комплексі її південнокорейської філії S-Oil Corp у місті Ульсан.

ОПЕК у понеділок знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту в 2022 році вп'яте з квітня і ще більше скоротила показник на наступний рік, пославшись на економічні проблеми, що ростуть, включаючи високу інфляцію і зростання відсоткових ставок.

Додамо

У жовтні ОПЕК та її союзники, відомі як ОПЕК+, вирішили знизити цільовий видобуток, а Саудівська Аравія заявила, що скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу необхідне у відповідь на зростання відсоткових ставок на Заході та ослаблення світової економіки.

Очікується, що ОПЕК+ проведе своє наступне засідання у Відні 4 грудня.

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