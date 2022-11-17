Експорт нафти із Саудівської Аравії у вересні зріс до 29-місячного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії зріс у вересні до найвищого рівня за 29 місяців, свідчать дані Спільної організації Data Initiative (JODI). Про це пише агенство Reuters, передає УНН.
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Експорт сирої нафти зріс приблизно на 1,6 відсотка до 7,721 мільйона барелів на добу у вересні – найвищого рівня з квітня 2020 року – з 7,601 мільйона барелів на добу у серпні.
Однак видобуток сирої нафти найбільшим у світі експортером нафти впав до 11,041 млн. барелів на добу у вересні з 11,051 млн. барелів на добу в попередньому місяці.
Обсяг переробки сирої нафти в Саудівській Аравії знизився на 108 000 барелів на добу до 2,693 млн. барелів на добу у вересні, тоді як пряме спалювання сирої нафти знизилося на 142 000 барелів на добу до 522 000.
Тим часом державна нафтова компанія Saudi Aramco заявила в четвер, що планує інвестувати в проект вартістю 7 мільярдів доларів з виробництва нафтохімічної продукції з сирої нафти на нафтопереробному комплексі її південнокорейської філії S-Oil Corp у місті Ульсан.
ОПЕК у понеділок знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту в 2022 році вп'яте з квітня і ще більше скоротила показник на наступний рік, пославшись на економічні проблеми, що ростуть, включаючи високу інфляцію і зростання відсоткових ставок.
Додамо
У жовтні ОПЕК та її союзники, відомі як ОПЕК+, вирішили знизити цільовий видобуток, а Саудівська Аравія заявила, що скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу необхідне у відповідь на зростання відсоткових ставок на Заході та ослаблення світової економіки.
Очікується, що ОПЕК+ проведе своє наступне засідання у Відні 4 грудня.