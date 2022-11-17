Экспорт нефти из Саудовской Аравии в сентябре вырос до 29-месячного максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в сентябре до самого высокого уровня за 29 месяцев, свидетельствуют данные Совместной организации Data Initiative (JODI). Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Экспорт сырой нефти вырос примерно на 1,6 процента до 7,721 миллиона баррелей в сутки в сентябре – самого высокого уровня с апреля 2020 года – с 7,601 миллиона баррелей в сутки в августе.
Однако добыча сырой нефти крупнейшим в мире экспортером нефти упала до 11,041 млн баррелей в сутки в сентябре с 11,051 млн баррелей в сутки в предыдущем месяце.
Объем переработки сырой нефти в Саудовской Аравии снизился на 108 000 баррелей в сутки до 2,693 млн. баррелей в сутки в сентябре, тогда как прямое сжигание сырой нефти снизилось на 142 000 баррелей в сутки до 522 000.
Между тем, государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила в четверг, что планирует инвестировать в проект стоимостью 7 миллиардов долларов по производству нефтехимической продукции из сырой нефти на нефтеперерабатывающем комплексе ее южнокорейского филиала S-Oil Corp в городе Ульсан.
ОПЕК в понедельник снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году в пятый с апреля и еще больше сократила показатель на следующий год, сославшись на растущие экономические проблемы, включая высокую инфляцию и рост процентных ставок.
Добавим
В октябре ОПЕК и его союзники, известные как ОПЕК+, решили снизить целевую добычу, а Саудовская Аравия заявила, что сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки необходимо в ответ на рост процентных ставок на Западе и ослабление мировой экономики.
Ожидается, что ОПЕК+ проведет свое следующее заседание в Вене 4 декабря.