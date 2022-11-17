Экспорт нефти из Саудовской Аравии в сентябре вырос до 29-месячного максимума

Детали

Экспорт сырой нефти вырос примерно на 1,6 процента до 7,721 миллиона баррелей в сутки в сентябре – самого высокого уровня с апреля 2020 года – с 7,601 миллиона баррелей в сутки в августе.

Однако добыча сырой нефти крупнейшим в мире экспортером нефти упала до 11,041 млн баррелей в сутки в сентябре с 11,051 млн баррелей в сутки в предыдущем месяце.

Объем переработки сырой нефти в Саудовской Аравии снизился на 108 000 баррелей в сутки до 2,693 млн. баррелей в сутки в сентябре, тогда как прямое сжигание сырой нефти снизилось на 142 000 баррелей в сутки до 522 000.

Между тем, государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила в четверг, что планирует инвестировать в проект стоимостью 7 миллиардов долларов по производству нефтехимической продукции из сырой нефти на нефтеперерабатывающем комплексе ее южнокорейского филиала S-Oil Corp в городе Ульсан.

ОПЕК в понедельник снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году в пятый с апреля и еще больше сократила показатель на следующий год, сославшись на растущие экономические проблемы, включая высокую инфляцию и рост процентных ставок.

Добавим

В октябре ОПЕК и его союзники, известные как ОПЕК+, решили снизить целевую добычу, а Саудовская Аравия заявила, что сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки необходимо в ответ на рост процентных ставок на Западе и ослабление мировой экономики.

Ожидается, что ОПЕК+ проведет свое следующее заседание в Вене 4 декабря.