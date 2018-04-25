Експорт чорних металів: надходження від реалізації зросли майже на 22,6%

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Обсяг експорту чорних металів з України у І кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017-го збільшився на 6,3%, а надходження від реалізації металопродукції збільшились на майже 22,6%, передає УНН з посиланням на “Держзовнішінформ”.