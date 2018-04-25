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Экспорт черных металлов: поступления от реализации выросли почти на 22,6%

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Объем экспорта черных металлов из Украины в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 6,3%, а поступления от реализации металлопродукции увеличились почти 22,6%, передает УНН со ссылкой на “Держзовнішінформ”.

Экспорт черных металлов: поступления от реализации выросли почти на 22,6%

“Впервые после длительного периода негативной динамики украинский экспорт продукции черной металлургии демонстрирует существенное увеличение. Так, по итогам I квартала 2018 года объем экспорта черных металлов составил более 5 млн тонн на сумму около 2,56 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспортные поставки металлопродукции в натуральном выражении увеличились на 6,3%, а валютные поступления от реализации — выросли почти на 22,6%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в основном благодаря существенному увеличению поставок на внешние рынки сырьевых материалов, экспорт которых в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 56%.

Импорт черных металлов в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 22%.

“В текущем году продолжается тенденция роста импортных поставок продукции из черных металлов на украинский рынок. С начала года в Украину ввезено около 300 тыс. тонн металлопродукции на общую сумму почти 273 млн долларов, что по сравнению с ростом в аналогичном периоде 2017 года в натуральном выражении составляло 22%, а в стоимостном — на 36,4%”, — отметили в “Держзовнішінформі”.

Больше всего в январе-марте этого года ввезено готового стального проката — 264,3 тыс. тонн, что на 20,3% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Напомним, объемы экспорта чугуна в I квартале 2018 года увеличились на 63,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а поступления от экспорта почти вдвое.

Украинские Национальные Новости

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