Експерти не виключили тиск НБУ на слідство у справі банку “Михайлівський”

Так, за словами правозахисника Едуарда Багірова, тиск на слідство завжди простежувався в кримінальних провадженнях проти банків.

“Завжди був тиск на слідство, завжди був тиск на суди. І для мене не є новиною, що таким чином зацікавлені особи намагаються натиснути на слідство, отримати потрібні результати, можливо оголосити винними співвласників, керівників банку “Михайлівський”, — зазначив він.

Таким чином, на думку Е.Багірова, “переводяться стрілки”. Разом з тим, він підкреслив, що судам в таких справах слід бути особливо обережними, тому що неправомірно засуджений в заполітизованому процесі звернеться до Європейського суду і виграє його.

Про політичний відтінок справи проти банку “Михайлівський” розповів і експерт Олег Соскін.

“Ця справа, яка має серйозний політичний відтінок, вона дуже загрожує статусу тієї ж Гонтаревої і комусь із її заступників. Може, тій же Рожковій або ще комусь, хто знав цю ситуацію у "Михайлівському“ і вів цей "проект“, як кажуть, по банкрутству банку”, — зазначив він.

На його думку, зараз намагаються призначити винним керівництво банку. Однак, це може не відповідати дійсності.

“Хочуть погасити швидше справу і відрізати всю іншу ту тіньову структуру, оцю невидиму частину айсбергу, а Дорошенко, як кажуть, зробити козлом відпущення”, — наголосив він.

Нагадаємо, в травні поточного року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення.

За даними ЗМІ, визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним могло бути навмисним з боку зацікавлених осіб в НБУ.

Також нагадаємо, суд визнав незаконними дії Фонду гарантування вкладів щодо банку "Михайлівський".