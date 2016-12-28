Експерти не виключили тиск НБУ на слідство у справі банку “Михайлівський”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Експерти не виключають, що у справі банку “Михайлівський” може бути тиск на слідство, аби винними визначили власників та колишніх керівників банку, замість Нацбанку, повідомляє УНН.
Так, за словами правозахисника Едуарда Багірова, тиск на слідство завжди простежувався в кримінальних провадженнях проти банків.
“Завжди був тиск на слідство, завжди був тиск на суди. І для мене не є новиною, що таким чином зацікавлені особи намагаються натиснути на слідство, отримати потрібні результати, можливо оголосити винними співвласників, керівників банку “Михайлівський”, — зазначив він.
Таким чином, на думку Е.Багірова, “переводяться стрілки”. Разом з тим, він підкреслив, що судам в таких справах слід бути особливо обережними, тому що неправомірно засуджений в заполітизованому процесі звернеться до Європейського суду і виграє його.
Про політичний відтінок справи проти банку “Михайлівський” розповів і експерт Олег Соскін.
“Ця справа, яка має серйозний політичний відтінок, вона дуже загрожує статусу тієї ж Гонтаревої і комусь із її заступників. Може, тій же Рожковій або ще комусь, хто знав цю ситуацію у "Михайлівському“ і вів цей "проект“, як кажуть, по банкрутству банку”, — зазначив він.
На його думку, зараз намагаються призначити винним керівництво банку. Однак, це може не відповідати дійсності.
“Хочуть погасити швидше справу і відрізати всю іншу ту тіньову структуру, оцю невидиму частину айсбергу, а Дорошенко, як кажуть, зробити козлом відпущення”, — наголосив він.
Нагадаємо, в травні поточного року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення.
За даними ЗМІ, визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним могло бути навмисним з боку зацікавлених осіб в НБУ.
Також нагадаємо, суд визнав незаконними дії Фонду гарантування вкладів щодо банку "Михайлівський".