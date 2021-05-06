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Експерти дали прогноз курсу гривні: багато залежитиме від туристичного сезону

Експерти дали прогноз курсу гривні: багато залежитиме від туристичного сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Курс гривні залишатиметься відносно стабільним, однак певний ризик може з’явитися влітку – під час активного туристичного сезону. Що відбуватиметься з курсом валют, у коментарі УНН розповіли економічні експерти.

Андрій Новак вважає, що за сьогоднішніх обставин Нацбанк міг би зміцнити курс гривні. За його словами, наразі немає ризиків для курсу гривні. Цьому сприяє низка факторів, зокрема, завдяки коронавірусу за останній рік в Україні збалансувалася зовнішня торгівля: дещо впав експорт, лише на 2%, та значно впав імпорт — на 12%.

“І таким чином у нас відбулось значне зменшення негативного торговельного сальдо: з −10 млрд доларів в 2019 році до −5 млрд дол у 20-му році. Враховуючи ще й зовнішню торгівлю послугами, у нас практично збалансувалась загальна зовнішня торгівля. А зовнішня торгівля — це база для загального валютного балансу, до якого додаються ще й прямі фінансові потоки, тобто відтік та притік валют. За рахунок притоку валют від наших заробітчан, який майже не змінився, не дивлячись на коронавірус, і за рахунок прямих валютних притоків від різних джерел, у цілому, в нас зведений платіжний баланс плюсовий. Тобто, при бажанні, Нацбанк зараз зміг би зміцнювати курс гривні, якби у нас була відповідна стратегія. Але, на жаль, у нас стратегія так звана плаваючого курсу, хоча, насправді, це не стратегія, а навпаки — самоусунення Нацбанку від курсової політики, хоча це одна з головних його функцій”, — вважає Новак.

Щодо прогнозів на літній період, то багато буде залежати від того, де зможуть відпочивати українці.

“У літній період дуже багато буде залежати, якими будуть, чи взагалі будуть ті обмеження по перетину кордону в тих країнах, де українці традиційно проводять свої відпустки, це Туреччина, Єгипет, Європа. Якщо коронавірусні обмеження будуть діяти, то туристичний потік за кордон буде значно менший, а це означає, що українці проводитимуть відпустки в Україні, а для цього потрібні гривні. Тому, це ще більше сприятиме зміцненню гривні. Якщо цих обмежень не буде, або вони будуть мінімальними, тоді зголоднілі за минулий рік українці скористаються цією нагодою, а для цього вже потрібні інші валюти. І тоді вже можна очікувати попиту саме на іноземні валюти. У цей період з’являться невеликі ризики для курсу гривні, але, в цілому, рано чи пізно, Україна передомовиться з МВФ, і ми отримаємо, може, декілька траншів, і тоді ризики відносно курсу гривні відпадуть”, — вважає експерт.

Економіст Олексій Плотніков також вважає, що наразі ситуація стабільна, однак припускає деякі коливання курсу національної валюти.

“Я не прогнозую нічого карколомного на цей сезон. У нас є річний курс 29,2, який прописаний в бюджеті. Швидше за все, уряд зробить все, щоб цей курс зберігався. Тобто, щоб був середній річний саме на цьому параметрі. І середній річний повинен виконати програму державного бюджету. А бюджет у нас планувався під 29,2. Тому, для бюджету, для того, щоб було комфортно уряду, він буде утримуватися. А так, як зараз він дещо краще, ніж 29,2, то, в принципі, я не виключаю, що до грудня-січня місяця він може досягти і показника 30. Але середній буде 29,2. Я не бачу будь-яких причин, щоб в травні і влітку з ним щось відбувалося. Швидше за все, він буде на тому ж рівні, що і зараз”, — вважає Плотніков.

Доповнення

Бюджетом-2021 передбачено середній обмінний курс на рівні 29,1 гривень до долара США; 28,8 [±1] гривень до долара США - на кінець року.

У січні вітчизняний бізнес прогнозував ослаблення курсу нацвалюти за 12 місяців до 29,68 грн/1 долар з прогнозованих раніше 28,99 грн/1 долар.

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