Експерти алкогольного ринку закликають Президента не підписувати обмеження на продаж спиртного
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Підписання Президентом закону №3149 привнесе хаос в торгівлю пивом та алкогольними напоями в Україні. Про це в авторській колонці заявив незалежний експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач, передає УНН.
Мова про проект ЗУ № 3149 "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових)".
Зазначений документ був прийнятий Парламентом минулого тижня. Він наділить місцеву владу правом вводити тимчасові обмеження на торгівлю алкогольними напоями.
На думку І.Товкача, якщо зазначений документ буде підписаний Президентом, то він завдасть колосального "економічного і соціального збитку".
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Крім цього, як підкреслив експерт, проект закону № 3149 був прийнятий з порушеннями регламенту, на що Гарант Конституції теж повинен звернути увагу.
"Хочеться сподіватися, що Гарант Конституції зверне увагу на порушення Регламенту під час проштовхування 3149 в Парламенті і ветує документ. Або, на худий кінець, поверне його назад в зал для усунення цього кричущого факту нехтування норм чинного законодавства. Не кажучи про економічний і соціальний збиток, який закладений в передачі прав органам місцевого самоврядування регулювати торгівлю алкогольними напоями і про корупційну складову проголосованої ініціативи", - підкреслив І.Товкач.
Нагадаємо, що в ряді регіонів України місцеві органи влади ввели тимчасові обмеження на продаж алкогольних напоїв у стаціонарних точках. Як правило, мова йде про заборону продавати спиртне в нічний час.
На такі дії місцевих рад відреагували в АМКУ, визнавши відповідні рішення незаконними.
У Комітеті підкреслюють, що "нічні заборони" провокують порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
У чотирьох областях України "тимчасові заборони" на алкоголь були скасовані в судовому порядку. В тому числі, і в столиці, де сьогодні продавати алкоголь в нічний час можна.