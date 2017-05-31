Експерт заявив про підвищення цін на житло в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Ціни на первинне житло в Україні зростатимуть разом із підвищенням вартості будматеріалів. Про це у коментарі УНН заявив експерт ринку Сергій Костецький.
“Сьогодні забудовники змушені піднімати ціни на житло у гривні і, відповідно, у доларовому еквіваленті. Адже собівартість будівництва дуже сильно зросла, а подорожчання будматеріалів — ключовий фактор, що формує ціну первинного ринку. Ми не говоримо про глобальне зростання цін, але потроху вартість житла все ж буде підвищуватися”, — пояснив він.
Експерт також порадив купувати житло на перших етапах будівництва.
“Інвестиції у будівництво сьогодні є цікавими, нехай і трохи ризикованими. Особливо якщо говорити про інвестиції на етапі фундаменту”, — сказав він.
Нагадаємо, за останніми даними аналітиків, житло у столиці вдвічі дорожче, ніж у передмісті. Середня вартість квадратного метру в столиці у квітні становила 22,5 тис. грн, а в Броварах — 11,7 тис. грн. Однокімнатну квартиру в Броварах зараз можна придбати за 16,5 тис. доларів США (ЖК Scandia).