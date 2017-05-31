Эксперт заявил о повышении цен на жилье в Украине

"Сегодня застройщики вынуждены поднимать цены на жилье в гривне и, соответственно, в долларовом эквиваленте. Ведь себестоимость строительства очень сильно выросла, а подорожание стройматериалов - ключевой фактор, формирующий цену первичного рынка. Мы не говорим о глобальном рост цен, но понемногу стоимость жилья все же будет повышаться", - пояснил он.

Эксперт также посоветовал покупать жилье на первых этапах строительства.

"Инвестиции в строительство сегодня интересны, пусть и немного рискованные. Особенно если говорить об инвестициях на этапе фундамента", - сказал он.

Напомним, по последним данным аналитиков, жилье в столице вдвое дороже, чем в пригороде. Средняя стоимость квадратного метра в столице в апреле составила 22,5 тыс. Грн, а в Броварах - 11,7 тыс. грн. Однокомнатную квартиру в Броварах сейчас можно приобрести за 16,5 тыс. долларов США (ЖК Scandia).