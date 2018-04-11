Експерт: заборона пальмової олії у продуктах – прерогатива багатих країн

"Щодо заборони використання пальмової олії - все залежить від конкретної країни. Повноваження вводити заборону на використання тих чи інших шкідливих для здоров'я компонентів мають країни із високим рівнем життя. Тому те, що сьогодні заборонене у Франції чи Німеччині – дозволене у Болгарії. Тому що Болгарія є найбіднішою країною Європи, я не беру до уваги Україну. Тому, чим заможніша країна – тим вона має більше повноважень вводити якісь заборони", - наголосив він.

Тож, Україна не готова до заборони використання пальмової олії у продуктах харчування, вважає Дорошенко.

"В Україні це можна зробити, але не сьогодні. До прикладу - коли європейці щось планують забороняти - у них перехідний період інколи триває до 10 років. В Україні закон вступає в силу одразу після підписання Президентом. Це потрібно врахувати. Ми можемо зараз ухвалити відповідний закон, але прописати, що він вступає в силу, наприклад, з 2025 року. Тоді виробники та споживачі підготуються до нових правил на ринку завчасно", - сказав він.

Нагадаємо, у ВРУ зареєстровано законопроект, яким пропонується заборонити використання пальмової олії у продуктах харчування.

На підтримку вказаної ініціативи вже висловилися у БПП, РПЛ та Опоблоці.

За словами народного депутата Сергія Тригубенка, стрімке зростання показників імпорту “пальми” є наслідком дії мораторію на перевірки підприємців. Також це той показник, який обґрунтовує високий рівень фальсифікату молочної продукції в Україні, вважає політик.

Крім того, він зауважив, що законопроект про заборону пальмової олії у продуктах, попри всі його недоліки, вартий уваги.