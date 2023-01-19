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Експерт: військова доктрина рф – нанесення ударів по критичній інфраструктурі

Київ • УНН

 • 2095266 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Військова доктрина рф полягає в тому, щоб примусити противника до капітуляції шляхом знищення об’єктів критичної інфраструктури, а отже росія продовжуватиме наносити удари. Таку думку у коментарі УНН висловив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Експерт: військова доктрина рф – нанесення ударів по критичній інфраструктурі

Цитата

“Поясню, про що йде мова, військова доктрина російської федерації — це нанесення ракетних ударів по об’єктах критичної цивільної інфраструктури, як примус до капітуляції супротивника. І те, що ми спостерігаємо з жовтня місяця це ракетні удари, в першу чергу і по житловій інфраструктурі і, відповідно, по об’єктах критичної інфраструктури”, — розповів аналітик.

Деталі

Снєгирьов також додав, що не варто розповсюджувати інформацію, що у рф закінчується запас ракет, адже вона має можливості виробляти крилаті ракети.

“Варто говорити правду, а правда полягає в тому, що російська федерація, на жаль, буде продовжувати нанесення ударів, перш за все по об’єктах критичної інфраструктури і, відповідно, цивільної. Останні події у Дніпрі наочно засвідчили, що не варто говорити про те, що росіяни не розуміли вибір ракети Х-22, бойова частина якої 950 кілограмів, я нагадаю, у „калібра“ — 450 кілограмів, це доказ того, що росіяни розуміли, куди б’ють і головне, чим б’ють, і можливі наслідки влучання, бо в неї радіус відхилення від цілі до декількох сот метрів, це не високоточна зброя. Про це варто говорити і українцям, треба розуміти, і напрацювати алгоритм дій при звуках повітряної тривоги”, наголосив Снєгирьов.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро ворожа ракета Х-22 вдарила у дев’ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент був зруйнований цілий під’їзд.

Станом на 19 січня кількість загиблих становила 46 осіб.

У Повітряних Силах заявили, що ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна — не збита засобами протиповітряної оборони.

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