Эксперт: военная доктрина рф - нанесение ударов по критической инфраструктуре

Цитата

“Поясню, о чем идет речь, военная доктрина российской федерации — это нанесение ракетных ударов по объектам критической гражданской инфраструктуры, как принуждение к капитуляции противника. И то, что мы наблюдаем с октября месяца это ракетные удары, в первую очередь, и по жилой инфраструктуре и, соответственно, по объектам критической инфраструктуры”, — рассказал аналитик.

Детали

Снегирев также добавил, что не стоит распространять информацию, что у рф заканчивается запас ракет, ведь она имеет возможности производить крылатые ракеты.

“Стоит говорить правду, а правда заключается в том, что российская федерация, к сожалению, будет продолжать нанесение ударов, прежде всего все по объектам критической инфраструктуры и, соответственно, гражданской. Последние события в Днепре наглядно показали, что не стоит говорить о том, что россияне не понимали выбор ракеты Х-22, боевая часть которой 950 килограммов, я напомню, у „калибра“ — 450 килограммов, это доказательство того, что россияне понимали, куда били и главное, чем били, и возможные последствия попадания, потому что у нее радиус отклонения от цели до нескольких сот метров, это не высокоточное оружие. Об этом стоит говорить и украинцам, надо понимать, и наработать алгоритм действий при звуках воздушной тревоги”, подчеркнул Снегирев.

Дополнение

14 января в городе Днепр вражеская ракета Х-22 ударила в девятиэтажный жилой дом. От взрыва до основания был разрушен целый подъезд.

По состоянию на 19 января, количество погибших составило 46 человек.

В Воздушных Силах заявили, что ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбита средствами противовоздушной обороны.