Експерт: Ситник сам себе переграв

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Конфлікт, що триває між главами Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зашкодить іміджу обох структур. Таку думку в коментарі "ДС" висловив політолог Віталій Бала, передає УНН.

"Безумовно, це жодним чином не може сприяти поліпшенню іміджу антикорупційних органів, навіть навпаки. Це зрозуміло і не треба бути великим фахівцем. Коли керівники двох головних антикорупційних органів починають з'ясовувати між собою стосунки - це нічого доброго не показує, і не підвищує довіри до антикорупційних органам в цілому", - заявив Бала.

Також, за його словами, в цій ситуації є і якийсь плюс: "Тому що це виглядає як з'ясування особистих стосунків, тобто мова не йде про претензії по відношенню до структур. І в свій час навіть про це говорив і сам Ситник, що органи між собою співпрацюють плідно. І це певною мірою добре, що це не поширилося на протистояння певних структур. Сподіваюся, що так і буде".

"Ну і третій момент, незважаючи ні на що, я думаю, що є ще шанс відновити довіру до антикорупційних органів, але в більшій мірі це буде залежати від Антикорупційного суду, як цей суд буде працювати, тому що він відкриває ще одне вікно можливостей довіри. Якщо Антикорупційний суд матиме довіру громадян і буде виносити свої рішення як раз на основі співпраці з НАБУ і САП, тоді, безумовно, довіра до цих органів, незважаючи на відносини між особистостями, може бути знову відновлена, а може навіть потім і збільшена", - заявив експерт.

"Тому, - продовжив він, - за великим рахунком на сьогодні, безумовно, це мінус, але я б не був песимістом, щоб говорити, що це в кінцевому варіанті буде тільки мінус. Час покаже. Треба все зробити для того, щоб не було в майбутньому таких скандалів і з'ясування стосунків, тому що це підриває авторитет тих структур, які на початку їх створення мали досить високий рівень довіри громадян і на них покладали великі надії".

Нагадаємо, скандал навколо глави САП Холодницька розгорівся після того, як НАБУ встановило в кабінеті прокурора підслуховуючий пристрій, ці записи були оприлюднені НАБУ і Ситник виступив зі звинуваченнями на адресу Холодницького в корупції і зажадав його звільнення. У свою чергу Холодницький заявив, що директор НАБУ "повністю себе дискредитував".

Таким чином, напрошується висновок, що Ситник сам себе переграв у війні проти Холодницького, оскільки намагаючись втопити антикорупційного прокурора він топить імідж НАБУ.

Нагадаємо, 26 липня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розглянула справу Холодницького і вирішила не звільняти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Замість цього він отримає догану.

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