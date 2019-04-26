Експерт розповів, які продукти подорожчали найбільше з початку року

"Якщо ми говоримо про подорожчання серед усіх продуктів, то це, звичайно, овочі, капуста, наприклад, подорожчала на 70%, ціна на цибулю з початку року зросла десь вдвічі. Овочі є лідерами серед зростання цін, ціни на крупи зростали, але значно меншими темпами", - зазначив Дорошенко



Він пояснив, що подорожчання овочів не пов’язано ні з виборами, ні з святами – впливає відсутність вітчизняних овочів в країні.

"Оскільки їх немає, то ціна може рости, наскільки дозволяє попит", - додав Дорошенко.



За його словами, є продукти, які подешевшали, зокрема, ціна знизилися на всі види м’яса, що сталося вперше за п’ять років.



Нагадаємо, експерт розповів, на скільки подорожчала паска в цьому році.