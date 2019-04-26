Експерт розповів, які продукти подорожчали найбільше з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Найбільше серед продуктів харчування з початку року подорожчали овочі. Про це журналісту УНН розповів керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
"Якщо ми говоримо про подорожчання серед усіх продуктів, то це, звичайно, овочі, капуста, наприклад, подорожчала на 70%, ціна на цибулю з початку року зросла десь вдвічі. Овочі є лідерами серед зростання цін, ціни на крупи зростали, але значно меншими темпами", - зазначив Дорошенко
Він пояснив, що подорожчання овочів не пов’язано ні з виборами, ні з святами – впливає відсутність вітчизняних овочів в країні.
"Оскільки їх немає, то ціна може рости, наскільки дозволяє попит", - додав Дорошенко.
За його словами, є продукти, які подешевшали, зокрема, ціна знизилися на всі види м’яса, що сталося вперше за п’ять років.
Нагадаємо, експерт розповів, на скільки подорожчала паска в цьому році.