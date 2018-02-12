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Експерт розповів, як лотерейний ринок виявився в тіні

Експерт розповів, як лотерейний ринок виявився в тіні

Київ • УНН

 • 6617 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Лотерейний ринок почав скочуватися в тінь в 2014 році, після введення неефективної системи оподаткування лотерейних виграшів. Про це в ефірі однієї з радіостанцій заявив профільний експерт Георгій Ложенко, передає УНН.

Суть нововведень полягала в тому, що крім великих виграшів, податком стали обкладати навіть дрібні призи в розмірі 5 грн.

"Уявіть ситуацію, коли Ви купили лотерейний квиток за 5 грн, виграли ті ж самі 5 або 6 грн, але повертають Вам після вирахування податків 4 грн", - сказав Г.Ложенко.

Така абсурдність ситуації, за його словами, змусила гравців переорієнтуватися на тіньовий ринок, де не потрібно платити податки. Фактично, влада сама допустила обвал ринку, дефіцит податкових надходжень до бюджету і нівелювала саму суть лотерей в країні, впевнений Г.Ложенко.

"У такому вигляді ринок не потрібен не тільки Україні, він не потрібен жодній країні. Але ми знаємо з вами приклади успішних країн, а їх більшість, там, де лотереї і гроші від лотерей спрямовуються на громадські цілі.

Це основа, так сказати, лотерей - взяти кошти у тих, хто хоче випробувати свою долю. Частину цих коштів віддати тим, хто переміг, а частину коштів направити на будівництво спортивних об'єктів, на підтримку театрів, які, наприклад, не мають масового глядача, але мають право на те, щоб жити і просувати якісь ідеї", - зазначив він.

Г.Ложенко підкреслив, що за кожною проблемою на ринку українських лотерей стоїть конкретна посадова особа, яка продукує хаос.

"Не треба говорити, що у нас держава щось не те робить. Держава все правильно робить, але люди, які діють від її імені - ось це проблема", - резюмував Президент компанії "М.С.Л.".

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України визнав державне регулювання лотерейного ринку неефективним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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