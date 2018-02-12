Експерт розповів, як лотерейний ринок виявився в тіні

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Лотерейний ринок почав скочуватися в тінь в 2014 році, після введення неефективної системи оподаткування лотерейних виграшів. Про це в ефірі однієї з радіостанцій заявив профільний експерт Георгій Ложенко, передає УНН.