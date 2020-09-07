Експерт розповів, що буде з цінами на гречку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні наразі ріст вартості гречки не прогнозується. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.
“Гречка за ціною досягла свого історичного максимуму, якого українці за гречку платити не будуть. Тобто ми вже бачили тенденцію, що за останній місяць гречка на цілу гривню подешевшала...тому що гречку в основному споживають літні люди, або її беруть для дітей... Літні люди — це як правило люди з низькими доходами, то починається переорієнтація з гречки на більше дешеві крупи”, — розповів Пендзин.
За його словами, з вересня минулого року гречка подорожчала на 152% — це найбільший показник серед останніх продуктів.
“Тому я прогнозую, що гречка рости в ціні вже не буде, якщо не зміниться загальна ситуація з інфляційними процесами, а при тих моментах, які є наразі, гречка в ціні рости не буде. По-перше, тому що у людей немає грошей, а по-друге, та гречка, яка на сьогоднішній момент є, вона ще буде рости на 20% врожаю, адже цього року її буде більше”, — сказав Пендзин.
Нагадаємо, в Україні варто очікувати близько 15-20% росту цін на овочі до кінця року.
Як повідомлялося, в Україні до кінця цього року молоко може подорожчати не більше ніж на 1,5-2%.