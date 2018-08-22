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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11729 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Експерт розповів, куди українці поїдуть на вихідні до Дня Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На довгі вихідні з 24 серпня і по 26 серпня українці масово поїдуть відпочивати в межах України. Основні напрямки – це Одеса, Львів, Херсонщина та Карпати. Про це УНН розказав керівник Центру туристичної інформації Царук Володимир.

Експерт розповів, куди українці поїдуть на вихідні до Дня Незалежності

"Найбільш популярні напрямки – це Одеса на першому місці, Львів, Херсонщина, Карпати. Це основні маршрути, де найбільше буде туристів в Україні. По вартості сказати важко, кожен напрямок по різному йде. На цей період особливих підвищень цін немає, основна проблема – взяти квитки, якщо не своїм транспортом. Взагалі їдуть всі масово кудись, вже з завтрашнього дня вважай всі десь їдуть", - повідомив Царук.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко запросив киян на парад до Дня Незалежності, який відбудеться на Хрещатику 24 серпня.

Як повідомляв УНН, в МЕРТ розказали, як уникнути проблем з туроператорами.

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