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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт рассказал, куда украинцы поедут на выходные ко Дню Независимости

Киев • УНН

 • 13418 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. На длинные выходные с 24 августа и по 26 августа украинцы массово поедут отдыхать в пределах Украины. Основные направления - это Одесса, Львов, Херсон и Карпаты. Об этом УНН рассказал руководитель Центра туристической информации Царук Владимир.

Эксперт рассказал, куда украинцы поедут на выходные ко Дню Независимости

"Наиболее популярные направления - это Одесса на первом месте, Львов, Херсон, Карпаты. Это основные маршруты, где больше всего будет туристов в Украине. По стоимости сказать трудно, каждое направление по разному идет. На этот период особых повышений цен нет, основная проблема - взять билеты, если не своим транспортом. Вообще едут все массово куда-то, уже с завтрашнего дня считай все где-то едут", - сообщил Царук.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко пригласил киевлян на парад ко Дню Независимости, который состоится на Крещатике 24 августа.

Как сообщал УНН, в МЭРТ рассказали, как избежать проблем с туроператорами.

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