Эксперт рассказал, куда украинцы поедут на выходные ко Дню Независимости

"Наиболее популярные направления - это Одесса на первом месте, Львов, Херсон, Карпаты. Это основные маршруты, где больше всего будет туристов в Украине. По стоимости сказать трудно, каждое направление по разному идет. На этот период особых повышений цен нет, основная проблема - взять билеты, если не своим транспортом. Вообще едут все массово куда-то, уже с завтрашнего дня считай все где-то едут", - сообщил Царук.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко пригласил киевлян на парад ко Дню Независимости, который состоится на Крещатике 24 августа.



Как сообщал УНН, в МЭРТ рассказали, как избежать проблем с туроператорами.