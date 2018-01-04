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Експерт розповів, коли очікувати подорожчання проїзду у громадському транспорті

Київ • УНН

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На здорожчання дизпалива громадський транспорт може відреагувати за декілька місяців, вважає Охріменко

КИЇВ. 4 січня. УНН. Подорожчання вартості проїзду у громадському транспорті потребує тривалої процедури погоджень. А тому відреагувати на подорожчання дизельного пального (на 10% за останні три місяці) маршрутчики можуть за декілька місяців. Про це у коментарі УНН зазначив економічний експерт Олександр Охріменко.

Експерт розповів, коли очікувати подорожчання проїзду у громадському транспорті

За його словами подорожчати проїзд може орієнтовно на 1 грн.

“У громадського транспорту свої схеми щодо подорожчання і рішення дуже швидко не приймаються. Подорожчання може відбутися десь за квартал. Не раніше. Подорожчати проїзд може десь на гривню. Але ж сам процес підняття вартості дуже довгий”, - сказав він.

Разом з тим, за словами економіста, подорожчання продуктів може відбутися набагато швидше, бо ціна пального має прямий вплив на продуктові цінники.

“І позначиться це раніше, ніж за місяць. Так що можна очікувати на зростання цін уже в січні”, - сказав він.

Охріменко додав, що пальне подорожчало через “падіння” гривні та підвищення вартості нафтопродуктів на кордоні.

Нагадаємо, в Україні за останні кілька місяців паливо подорожчало більш ніж на 7%. У першу чергу, експерти пов’язують це з ослабленням гривні. АМКУ вже навіть почав розслідування на предмет можливого цінової змови вітчизняних операторів.

Однак, як стверджують аналітики українського паливного ринку, претензії АМКУ до великих трейдерів (ОККО і WOG) швидше безпідставні і більше схожі на спробу тиску, аніж бажання дійсно розібратися в проблемах подорожчання ресурсу.

 

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