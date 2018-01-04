Експерт розповів, коли очікувати подорожчання проїзду у громадському транспорті

На здорожчання дизпалива громадський транспорт може відреагувати за декілька місяців, вважає Охріменко

КИЇВ. 4 січня. УНН. Подорожчання вартості проїзду у громадському транспорті потребує тривалої процедури погоджень. А тому відреагувати на подорожчання дизельного пального (на 10% за останні три місяці) маршрутчики можуть за декілька місяців. Про це у коментарі УНН зазначив економічний експерт Олександр Охріменко.