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Експерт розповів, де в Україні продають найдорожче м'ясо

Експерт розповів, де в Україні продають найдорожче м'ясо

Київ • УНН

 • 18939 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Київ входить до ТОП-3 найдорожчих регіонів України за всіма видами м’яса та сала, окрім курки. Про це повідомив директор Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко у Facebook, передає УНН.

За його словами, найдорожчу яловичину продають у Києві (129,1 грн/кг), у Київській області (127,4 грн/кг) та Одеській області (126,1 грн/кг).

Але найбільше за рік цей вид м’яса додав у ціні на Закарпатті. Одразу на 42% до 124,6 грн за кг, додав експерт.

До трійки регіонів із найвищими цінами на свинину ввійшли: Закарпатська область - 122,7 грн за кг, Київ - 118,2 грн за кг та Одеська область - 115,4 грн за кг.

Найдорожче сало у Києві - 110,6 за кг, а найдешевше - у Тернопільській області - 49,4 за кг.

Найдешевшим видом м'яса по всій Україні залишається курятина.

Найдорожча тушка у Донецькій обл - 56,7 грн за кг. До трійки регіонів із найнижчими цінами за кг тушки курячої ввійшли: Тернопільська область – 51,4 грн, Харківська – 52 грн, Дніпропетровська – 52,8 грн.

"Найдорожчий м'ясний кошик у Києві. Його вартість складає 507,5 грн. А найдешевше купувати м'ясо на Донеччині. Тут воно обійдеться в 412,9 грн. До кошика ввійшли всі види м'яса, куплені по кілограму: яловичина, свинина, сало, курка в тушці та філе", - резюмував О.Дорошенко

Експерт додав, що в Україні спостерігається цінова диспропорція у вартості курятини та сала.

"За даними Національної курячої ради (NCC), бройлер у роздріб у Сполучених Штатах коштує в 2,7 рази дешевше за свинину та в 4,4 рази дешевше за яловичину. В Україні тушка дешевше за свинину в 2 рази та в 2,1 рази за яловичину", - пояснив О.Дорошенко.

Світовою тенденцією останніх чотирьох місяців є здешевлення курятини, додав експерт, посилаючись на дані ФАО.

"В Україні це не помітно. Раніше, у жовтні 2017 року, у світі спостерігалось здешевлення свинини, що ми відчули на ринках та в магазинах. На той час гривня була стабільною і знижка дійшла до кінцевого споживача. Зараз, за офіційною статистикою та власними даними Асоціації постачальників торговельних мереж, спостерігається подорожчання кожного місяця на декілька відсотків," - додав він.

Водночас, в Асоціації птахівників України пояснили, що ці індекси ФАО демонструють світовий рівень попиту та пропозиції.

"Індекс продовольчих цін ФАО — показник, що відслідковує динаміку міжнародних цін. Фактично він відображає світові тенденції в торгівлі цією продукцією та демонструє зміни попиту і пропозиції. Якщо індекс знижується, то на світових ринках пропозиція переважає попит, і навпаки. Цей індекс немає суттєвого впливу на ціноутворення на внутрішньому ринку м’яса птиці, оскільки Україна не є імпортно-залежною від даної продукції: власне виробництво повністю забезпечує попит на цю продукцію, а частка імпорту в структурі споживання складає всього 11%", - підкреслили у асоціації.

Нагадаємо, найдешевше м'ясо курятини можна купити у Вінницькій області. Жителі регіону можуть придбати курятину за ціною собівартості.

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