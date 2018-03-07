Эксперт рассказал, где в Украине продают самое дорогое мясо

По его словам, самую дорогую говядину продают в Киеве (129,1 грн/кг), в Киевской области (127,4 грн/кг) и Одесской области (126,1 грн/кг).

Но больше всего за год этот вид мяса прибавил в цене на Закарпатье. Сразу на 42% до 124,6 грн за кг, добавил эксперт.

В тройку регионов с самыми высокими ценами на свинину вошли Закарпатская область - 122,7 грн за кг, Киев - 118,2 грн за кг и Одесская область - 115,4 грн за кг.

Дороже сало в Киеве - 110,6 кг, а дешевле всего - в Тернопольской области - 49,4 кг.

Самым дешевым видом мяса по всей Украине остается курятина.

Самая дорогая тушка в Донецкой обл - 56,7 грн за кг. В тройку регионов с самыми низкими ценами за кг тушки куриной вошли Тернопольская область - 51,4 грн, Харьковская - 52 грн, Днепропетровская - 52,8 грн.

"Самая дорогая мясная корзина в Киеве. Его стоимость составляет 507,5 грн, а дешевле всего покупать мясо в Донецкой области. Здесь оно обойдется в 412,9 грн. Количество вошли все виды мяса, купленные по килограмму: говядина, свинина, сало, курица в тушке и филе", - резюмировал А.Дорошенко

Эксперт добавил, что в Украине наблюдается ценовая диспропорция в стоимости курятины и сала.

"По данным Национальной куриной совета (NCC), бройлер в розницу в Соединенных Штатах стоит в 2,7 раза дешевле свинины и в 4,4 раза дешевле говядины. В Украине тушка дешевле свинины в 2 раза и в 2,1 раза говядины", - пояснил А.Дорошенко.

Мировой тенденцией последних четырех месяцев является удешевление курятины, добавил эксперт, ссылаясь на данные ФАО.

"В Украине это не заметно. Ранее, в октябре 2017 года, в мире наблюдалось удешевление свинины, что мы почувствовали на рынках и в магазинах. В то время гривна была стабильной и скидка дошла до конечного потребителя. Сейчас, по официальной статистике и собственным данным ассоциации поставщиков торговых сетей, наблюдается подорожание каждый месяц на несколько процентов", - добавил он.

В то же время, в Ассоциации птицеводов Украины объяснили, что эти индексы ФАО демонстрируют мировой уровень спроса и предложения.

"Индекс продовольственных цен ФАО - показатель, отслеживающий динамику международных цен. Фактически он отражает мировые тенденции в торговле этой продукцией и демонстрирует изменения спроса и предложения. Индекс снижается, то на мировых рынках предложение превышает спрос, и наоборот. Этот индекс не имеет существенного влияния на ценообразование на внутреннем рынке мяса птицы, поскольку Украина не является импортно-зависимой от данной продукции: собственное производство полностью обеспечивает спрос на эту продукцию, а доля импорта в структуре потребления составляет всего 11%", - подчеркнули в ассоциации.

Напомним, самое дешевое мясо курицы можно купить в Винницкой области. Жители региона могут приобрести курятину по цене себестоимости.