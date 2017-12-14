Експерт розповіла, яке шампанське українці обирають до новорічних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Напередодні Нового року продажі шампанського традиційно зростають. Українці віддають перевагу напівсолодким ігристим напоям та часто обирають саме вітчизняного виробника. Про це у коментарі УНН розповіла президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє Наталя Благополучна.
“Звичайно, що перед Новим роком обсяги продажу шампанського збільшуються, бо шампанське або ігристе вино, як правильно називати, - це в Україні напій свята Нового року”, - сказала вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Переплачувати за іноземну горілку немає жодного сенсу
За слова експерта, у той час як серед ігристих напоїв європейці обирають брют, українці надають перевагу саме напівсолодким винам.
“В Україні на першому місці є продаж напівсолодких ігристих і напівсолодких тихих вин. Це якраз дві категорії, які найбільш затребувані. Через це біда, бо напівсолодке - це зовсім не натуральне ігристе. Весь світ п’є категорію брют, де цукор не додається ні на якій стадії виробництва. А у наших співвітчизників, скажімо так, рецептори налаштовані на напівсолодкі напої”, - розповіла Н.Благополучна.
Попри втрату Криму, в Україні є якісне шампанське вітчизняного виробництва, зазначила експерт.
Також вона розповіла, що при виборі напою українці все-таки вибирають те шампанське, що дешевше.
“Наприклад, якісне просекко коштує десь 200 грн, і звісно, що за ці гроші можна купити три пляшки якогось українського хорошого вина.
На першому місці в українців - це українське ігристе", - розповіла Н.Благополучна, вказавши, що і досі популярним є шампанське типу "советское".
Вона закликала українців все ж не дуже економити на шампанському, бо якісний напій завжди буде коштувати дорожче за “якийсь компот”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, до Нового року в переддень свят алкоголь в Україні дорожчати не буде.
За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати з 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде перебувати в діапазоні 82-87 грн.
Вартість шампанського становитиме 79,19 грн за 0,7 л і вище.
Коньяк 0,5 л трирічної витримки 40% буде коштувати не менше 120 грн.