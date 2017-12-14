Эксперт рассказала, какое шампанское украинцы выбирают к новогодним праздникам

"Конечно, перед Новым годом объемы продаж шампанского увеличиваются, потому что шампанское или игристое вино, как правильно называть, - это в Украине напиток праздника Нового года", - сказала она.

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По слова эксперта, в то время как среди игристых напитков европейцы выбирают брют, украинцы предпочитают именно полусладкие вина.

"В Украине на первом месте является продажа полусладких игристых и полусладких тихих вин. Это как раз две категории, которые наиболее востребованы. Поэтому беда, потому что полусладкое - это вовсе не натуральное игристое. Весь мир пьет категорию брют, где сахар не добавляется ни на какой стадии производства. А у наших соотечественников, скажем так, рецепторы настроены на полусладкие напитки", - рассказала Н.Благополучная.

Несмотря на потерю Крыма, в Украине есть качественное шампанское отечественного производства, отметила эксперт.

Также она рассказала, что при выборе напитка украинцы все же выбирают то шампанское, что дешевле.

"Например, качественное просекко стоит где-то 200 грн, и конечно, что за эти деньги можно купить три бутылки какого-то украинского хорошего вина.

На первом месте у украинцев - это украинское игристое", - рассказала Н.Благополучная, указав, что до сих пор популярно шампанское типа "советское".

Она призвала украинцев все же не очень экономить на шампанском, потому качественный напиток всегда будет стоить дороже, чем "какой-то компот".

Напомним, как сообщал УНН, до Нового года в канун праздников алкоголь в Украине дорожать не будет.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать с 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет находиться в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит 79,19 грн за 0,7 л и выше.

Коньяк 0,5 л трехлетней выдержки 40% будет стоить не менее 120 грн.