Експерт про спецоперацію в Луцьку: поліцейські успішно виконали свою роботу, а не повторили трюки з бойовиків

"Вранці розмовляв зі знайомим, який має досвід військової служби. Головний посил його був такий: знешкодження терориста без жертв є успіхом. Для оцінки дій силовиків варто пам'ятати: їх завдання - не повторити трюки Рембо з відомого бойовика, а відпрацювати протокол, який написаний кров'ю жертв попередніх операцій. Давайте відокремлювати бойовики і блокбастери від роздумів про спецоперацію. Особисто я тут можу говорити тільки про політичні моменти", - зазначив він.

Експерт також вказав на недоречність звинувачень поліції в нібито режисируванні цієї ситуації: "Дивно звинувачувати Євгена Коваля з МВС або інших присутніх в тому, що виглядало як "постановка". Що б писали сьогодні, якби, наприклад, загинула вагітна жінка? Адже одна із затриманих була вагітна - і силовики не могли ризикувати життями", - зазначив Охотін.

Експерт підкреслив, що правоохоронці виконали свою роботу, при цьому цілком обґрунтовано уникають публічності.

"Українські поліцейські не завжди можуть бути такими ж фотогенічними як Стетхем або Він Дізель, але робота вибухотехніка - знешкодити вибухівку, про наявність якої терорист попередив. І обличчя цих людей не дуже радять "світити" в ЗМІ - за ними часто полюють спецслужби. Так, у фахівців бойових спеціальностей своя конкуренція", - підсумував Охотін.