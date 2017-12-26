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Експерт оцінив роботу Рибалки у фінкомітеті: "окозамилювання" та лобізм

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Народний депутат Сергій Рибалка традиційно займається "окозамилюванням" та лобізмом. Таку думку про роботу “радикала” висловив відомий політик, економіст, депутат ВР кількох попередніх скликань Володимир Пилипчук, повідомляє УНН з посиланням на "Апостроф".

Експерт оцінив роботу Рибалки у фінкомітеті: "окозамилювання" та лобізм

"І за часів свого головування в комітеті, і після відсторонення з посади під тиском громадськості, коли стали відомі журналістські розслідування і провадження СБУ про торгівлю його корпорації з проросійськими бойовиками, Рибалка традиційно займається "окозамилюванням". Нічого розумного і актуального державі не пропонує, лише лобістські ініціативи, регуляцію ринку "Форекс", який "лежить" під росіянами, і впровадження біткоїнів – абсолютної банківської бульбашки, щоб обібрати людей. Він дозволяє собі розміщувати в Нью-Йорку зізнання в коханні своїй подрузі, що коштує чималих грошей… Крім "понтів", шкідливої роботи і непорядного бізнесу, нічого в його діяльності я не побачив", - пояснив він.

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Також, В.Пилипчук розкритикував діяльність С.Рибалки на посаді голови комітету з питань фінполітики і банківської діяльності ВРУ. Під керівництвом нардепа, комітет працював як організоване злочинне угруповання, вважає В.Пилипчук.

"Поясню дуже просто. Що б ви робили, якщо, наприклад, маєте 100 курей вдома. Одна курка здохла, друга теж. Ви починаєте шукати причину і ліки від того, так? Скажіть тепер, якщо перший банк у нас збанкрутував, другий, третій, п’ятий…– чому не були проаналізовані причини і не вироблені контрзаходи, які б поставили заслін на банкрутства банків, в тому числі, й штучні? Оце і є характеристика роботи банківського комітету. А чому не були вироблені? Тому, що це спільний "монетний двір" Гонтаревої та банківського комітету Верховної Ради. Бо дозволяють банкротувати, або разом цим займаються", - сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, С. Рибалка вийшов у лідери банківського комітету за кількістю невиконаних обіцянок.  Напередодні Рада звільнила його з посади голови комітету. Голосування за таке рішення ініціював лідер радикалів О.Ляшко.

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