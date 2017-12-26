Експерт оцінив роботу Рибалки у фінкомітеті: "окозамилювання" та лобізм
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Народний депутат Сергій Рибалка традиційно займається "окозамилюванням" та лобізмом. Таку думку про роботу “радикала” висловив відомий політик, економіст, депутат ВР кількох попередніх скликань Володимир Пилипчук, повідомляє УНН з посиланням на "Апостроф".
"І за часів свого головування в комітеті, і після відсторонення з посади під тиском громадськості, коли стали відомі журналістські розслідування і провадження СБУ про торгівлю його корпорації з проросійськими бойовиками, Рибалка традиційно займається "окозамилюванням". Нічого розумного і актуального державі не пропонує, лише лобістські ініціативи, регуляцію ринку "Форекс", який "лежить" під росіянами, і впровадження біткоїнів – абсолютної банківської бульбашки, щоб обібрати людей. Він дозволяє собі розміщувати в Нью-Йорку зізнання в коханні своїй подрузі, що коштує чималих грошей… Крім "понтів", шкідливої роботи і непорядного бізнесу, нічого в його діяльності я не побачив", - пояснив він.
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Також, В.Пилипчук розкритикував діяльність С.Рибалки на посаді голови комітету з питань фінполітики і банківської діяльності ВРУ. Під керівництвом нардепа, комітет працював як організоване злочинне угруповання, вважає В.Пилипчук.
"Поясню дуже просто. Що б ви робили, якщо, наприклад, маєте 100 курей вдома. Одна курка здохла, друга теж. Ви починаєте шукати причину і ліки від того, так? Скажіть тепер, якщо перший банк у нас збанкрутував, другий, третій, п’ятий…– чому не були проаналізовані причини і не вироблені контрзаходи, які б поставили заслін на банкрутства банків, в тому числі, й штучні? Оце і є характеристика роботи банківського комітету. А чому не були вироблені? Тому, що це спільний "монетний двір" Гонтаревої та банківського комітету Верховної Ради. Бо дозволяють банкротувати, або разом цим займаються", - сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, С. Рибалка вийшов у лідери банківського комітету за кількістю невиконаних обіцянок. Напередодні Рада звільнила його з посади голови комітету. Голосування за таке рішення ініціював лідер радикалів О.Ляшко.