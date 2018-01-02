Експерт назвав головним трендом 2017 року у житловому будівництві акцент на енергоефективність
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Головним трендом в проектуванні і позиціонуванні житлових комплексів у 2017 році можна назвати акцент на енергоефективності будинків. Про це йдеться в аналітичній статті спеціалізованого порталу Столична нерухомість, повідомляє УНН.
Адже на тлі тарифів на комунальні послуги, які постійно ростуть, покупці все частіше цікавляться, у скільки обходитиметься обігрів їх майбутнього житла. Забудовники змушені були зреагувати на цей запит, а найбільш креативні успішно використовують фішку енергоефективності в своїх маркетингових комунікаціях.
“З огляду на важливі зміни в законодавстві, будівельні компанії почали зосереджувати особливу увагу на енергоефективності та екологічності житлової нерухомості, що стало суттєвою перевагою для покупців при виборі житла”, — повідомив виконавчий директор Конфедерації будівельників України Віталій Грусевич.
Нагадаємо, віце-президент “Київміськбуду” Едуард Шевчук розповів, що на сьогоднішній день одним з головних факторів під час підбору матеріалу, з якого зводитимуть будівлю, є енергоощадність матеріалу.
“Існує ДБН, згідно з яким посилилися вимоги тепловіддачі огороджувальних конструкцій (тобто зовнішніх стін). У цьому нормативі прописаний коефіцієнт опору теплопередачі, який повинен забезпечувати зовнішні стіни. Щоб його досягти, найчастіше з’єднують стіновий матеріал з мінеральною ватою (утеплювачем). Таке поєднання дозволяє досягти необхідного рівня енергоефективності”, — пояснив Е.Шевчук.
Він пояснив, що на сьогодні “Київміськбуд” вже відмовився від використання селікатної цегли, адже вона важка і легко віддає тепло.