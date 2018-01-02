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Експерт назвав головним трендом 2017 року у житловому будівництві акцент на енергоефективність

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Головним трендом в проектуванні і позиціонуванні житлових комплексів у 2017 році можна назвати акцент на енергоефективності будинків. Про це йдеться в аналітичній статті спеціалізованого порталу Столична нерухомість, повідомляє УНН.

Експерт назвав головним трендом 2017 року у житловому будівництві акцент на енергоефективність

Адже на тлі тарифів на комунальні послуги, які постійно ростуть, покупці все частіше цікавляться, у скільки обходитиметься обігрів їх майбутнього житла. Забудовники змушені були зреагувати на цей запит, а найбільш креативні успішно використовують фішку енергоефективності в своїх маркетингових комунікаціях.

“З огляду на важливі зміни в законодавстві, будівельні компанії почали зосереджувати особливу увагу на енергоефективності та екологічності житлової нерухомості, що стало суттєвою перевагою для покупців при виборі житла”, — повідомив виконавчий директор Конфедерації будівельників України Віталій Грусевич.

Нагадаємо, віце-президент “Київміськбуду” Едуард Шевчук розповів, що на сьогоднішній день одним з головних факторів під час підбору матеріалу, з якого зводитимуть будівлю, є енергоощадність матеріалу.

“Існує ДБН, згідно з яким посилилися вимоги тепловіддачі огороджувальних конструкцій (тобто зовнішніх стін). У цьому нормативі прописаний коефіцієнт опору теплопередачі, який повинен забезпечувати зовнішні стіни. Щоб його досягти, найчастіше з’єднують стіновий матеріал з мінеральною ватою (утеплювачем). Таке поєднання дозволяє досягти необхідного рівня енергоефективності”, — пояснив Е.Шевчук.

Він пояснив, що на сьогодні “Київміськбуд” вже відмовився від використання селікатної цегли, адже вона важка і легко віддає тепло.

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