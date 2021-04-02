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Експерт: масове тестування та вакцинація – єдині шляхи виходу з економічної коронакризи

Київ • УНН

 • 17485 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Лише економіки тих країн, які навчаться оперативно масово тестувати та вакцинувати своє населення, вийдуть з кризи, спричиненої COVID-19. Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Віктор Бобіренко.

Цитата:

"Я впевнений, що тільки ті економіки вийдуть з кризи, які швидко провакцинують і масово протестують своїх громадян. Максимально велику частину людей. В усьому світі це давно зрозуміли – я кажу про цивілізовані країни. Вони йдуть цим шляхом, і у них шансів здолати цю біду швидко більше, ніж у нас. За кордоном більш спроможні уряди та свідоміші громадяни – тому там вакцинацію і тестування називають головними інструментами, які допоможуть людству подолати COVID-19", - вважає Бобіренко.

Деталі

Експерт також не виключив, що причина поширення хвороби в Україні в людях, які не готові вакцинуватись від COVID-19 або не достатньо відповідальні, щоб робити тести та не інфікувати оточуючих у випадку зараження.

Доповнення

Відзначимо, що українські вчені розробили та запатентували унікальний ІФА-тест на антиген коронавірусу за допомогою якого можна тестувати до 1 мільйона осіб на добу. 

Тобто приблизно за один місяць з його допомогою можна протестувати все доросле населення України. До того ж вітчизняний тест здатен виявляти COVID-19 за 7 днів до появи перших симптомів. 

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