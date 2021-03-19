Експерт: дискредитація вакцин від COVID-19 – елемент ринкової конкуренції великого фармбізнесу

Цитата

“Безумовно, на ринку вакцин існує конкуренція, бо це великий бізнес. Всі виробники намагаються надавати переваги своїй продукції, відповідно — дискредитувати продукцію конкурентів. (...) А у наших умовах легко будь-чим маніпулювати”, — вважає експерт.

Деталі

Дубов пояснив, що інформація дуже швидко поширюється і сприймаються не критично — лише емоційно. Це робить окремі категорії людей дуже уразливим до маніпуляцій і дозволяє формувати ставлення до тієї чи іншої вакцини від COVID-19.

“Дуже часто інформація сприймається суто емоційно, а люди навіть не слухають фахівців. І це загальносвітова проблема, особливо, де вільний інформаційний простір. На жаль, загальносвітова тенденція полягає в тому, щоб боятися всього, про що в „ютубі“ сказали, що це погано або небезпечно”, — зазначив експерт.

Доповнення

Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили декілька європейських країн через ризики виникнення побічних ефектів. Однак регулятор Великої Британії підтвердив, що люди повинні продовжувати отримувати вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 препаратом AstraZeneca, і що переваги вакцини набагато переважають ризики.

“Сьогодні регулюючий орган Великої Британії, після ретельного наукового огляду всіх доступних даних, заявив, що наявні дані не припускають, що тромби у венах (венозна тромбоемболія) викликані вакциною від COVID-19 AstraZeneca”, — йдеться в заяві.

Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) також заявило, що переваги вакцинації препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca перевищують будь-які ризики.