Експеримент Instagram: користувачі зможуть самостійно приховувати “лайки”

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Тепер користувачі матимуть можливість приховати кількість уподобань на власних дописах (щоб підписники їх не бачили) або приховати “лайки” від усіх інших (фактично повністю видаляючи уподобання із стрічки).

Користувачі також матимуть можливість підтримувати нормальне відображення вподобань.

Instagram не вказав, чи має намір зробити приховування лайків більш постійною функцією, хоча його керівники неодноразово позитивно відгукувались про зусилля, спрямовані на “зниження тиску” на додаток, особливо для молодих користувачів.

Останнє оновлення з’явилося, оскільки Instagram також вивчає нову версію свого додатка для дітей молодше 13 років. Хоча цей проект все ще перебуває на початковій стадії, деякі законодавці вже наполягають на тому, щоб компанія позбавлялася таких функцій, як “лайки”.

Нагадаємо

Адміністрація сервісу мікроблогів Twitter розглядає можливість введення платних функцій.