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Эксперимент Instagram: пользователи смогут самостоятельно скрывать "лайки"

Эксперимент Instagram: пользователи смогут самостоятельно скрывать "лайки"

Киев  •  УНН

 • 22774 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Instagram проводит эксперимент, скрывая “лайки”, который будет распространяться лишь на небольшую часть пользователей Instagram. Приложение предоставит пользователям возможность выбирать, какие “лайки” они хотят скрывать. Об этом пишет УНН со ссылкой на Yahoo Finance.

Детали

Теперь пользователи смогут скрыть количество предпочтений в собственных сообщениях (чтобы подписчики их не видели) или скрыть “лайки” от всех (фактически полностью удаляя предпочтения с ленты).

Пользователи также смогут поддерживать нормальное отображение предпочтений.

Instagram не указал, намерен сделать сокрытия лайков более постоянной функцией, хотя его руководители неоднократно положительно отзывались об усилиях, направленных на “снижение давления” в дополнение, особенно для молодых пользователей.

Последнее обновление появилось, поскольку Instagram также изучает новую версию своего приложения для детей младше 13 лет. Хотя этот проект все еще находится на начальной стадии, некоторые законодатели уже настаивают на том, чтобы компания лишалась таких функций, как “лайки”.

Напомним

Администрация сервиса микроблогов Twitter рассматривает возможность введения платных функций.

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