Екснардепу Скуратівському повідомлено про підозру за побиття сільського голови
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Колишньому народному депутатові України повідомлено про підозру у нанесенні легких тілесних ушкоджень голові сільради. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.
Підозру повідомлено у межах кримінального провадження, відкритого за заявою сільського голови села Плахтянка про спричинення йому тілесних ушкоджень одним із колишніх народних депутатів України, розслідування у якому здійснюється за процесуального керівництва прокуратури Київської області.
"Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ексдепутат, знаходячись на дорозі між селами Плахтянка та Андріївка Макарівського району Київської області, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з мотивів надуманої образи, завдав сільському голові удар, від якого потерпілий не втримався на ногах та впав на землю. У результаті нанесеного удару потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, під час вказаного конфлікту колишній народний обранець погрожував сільському голові вбивством з мисливської рушниці.
Наразі у кримінальному провадженні Києво-Святошинською місцевою прокуратурою колишньому народному депутату України депутату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 129 КК України.
На цей час підозрюваного оголошено у розшук.
Нагадаємо, йдеться про конфлікт, який виник між тодішнім нардепом від фракції "Радикальна партія Олега Ляшка" Сергієм Скуратівським та сільським головою у 2017 році.
Як повідомляв УНН, у липні у Миколаївській області знайшли застреленим кандидата у нардепи.