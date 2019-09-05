Экс-нардепу Скуратовскому сообщено о подозрении за избиение сельского головы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в нанесении легких телесных повреждений председателю сельсовета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Подозрение сообщено в рамках уголовного производства, открытого по заявлению сельского головы села Плахтянка о причинении ему телесных повреждений одним из бывших народных депутатов Украины, расследование в отношении которого осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.
"Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.
На данный момент в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины депутату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины.
В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.
Напомним, речь идет о конфликте, который возник между тогдашним нардепом от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Сергеем Скуратовским и сельским головой в 2017 году.
Как сообщал УНН, в июле в Николаевской области нашли застреленным кандидата в нардепы.