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Ексгенерал НАТО прогнозує припинення вогню Україні в 2023 році

Київ • УНН

 • 791145 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. За словами колишнього генерала німецької армії та НАТО, припинення вогню у війні росії проти України очікується протягом 2023 року і навіть у середині року, передає УНН з посиланням на ВВС.

Ексгенерал НАТО прогнозує припинення вогню Україні в 2023 році

Цитата

"Я очікую, що влітку, обидві сторони скажуть, що це нікуди не веде", - сказав Ханс-Лотар Домрезе німецькій медіа-групі Funke. За його словами, найвірогіднішим часом для виникнення такого глухого кута буде період з лютого по травень.

"Це буде момент для переговорів про припинення вогню", - сказав Домрезе, який обіймав керівні посади в міжнародних силах в Афганістані, а потім у командних структурах НАТО в Європі.

Деталі

Але він наголосив, що це не означає мир.

"Припинення вогню означає припинення стрілянини. Переговори, ймовірно, затягнуться надовго, вам потрібен посередник", - сказав він, назвавши генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана або прем'єра Індії Нарендру Моді як можливих кандидатів для керівництва процесом.

Залишається лише переговорне рішення, прийнятне для обох сторін, "навіть якщо путін насправді хотів би мати всю Україну, а Зеленський хотів би знову звільнити всю Україну".

Як можливе рішення Домрезе сказав, що український президент міг би відмовитися від вимоги про негайне приєднання таких територій, як Крим, до України, і натомість домовитися про перехідний період для цього.

Експерт з безпеки Андраш Рац із Німецької ради з міжнародних відносин погодився, що влітку можуть відбутися переговори між Україною та росією.

"Я майже впевнений, що до кінця року ми матимемо якесь припинення вогню: сподіваюся, бойових дій більше не буде, але, принаймні, бойових дій буде набагато менше" - сказав Рац медіа-групі.

Він зауважив, що малоймовірно, що росія захоче вести інтенсивну війну навіть до або під час президентських виборів, які мають відбутися у 2024 році. Тому він очікує, що росія захоче зменшити інтенсивність бойових дій протягом 2023 року.

"Це також пов'язано з тим, що влітку проблеми із постачанням російської армії, ймовірно, загостряться", - додав Рац.

Голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер наголосив, що кремль не може і не повинен нав'язувати Україні диктаторський світ.

"Якщо і коли будуть створені умови для переговорів про припинення вогню, це має вирішувати лише український уряд", - сказав Макаллістер.

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