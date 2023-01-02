Экс-генерал НАТО прогнозирует прекращение огня Украины в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. По словам бывшего генерала немецкой армии и НАТО, прекращение огня в войне россии против Украины ожидается в течение 2023 года и даже в середине года, передает УНН со ссылкой на BBC.
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"Я ожидаю, что летом, обе стороны скажут, что это никуда не ведет", - сказал Ханс-Лотар Домрезе немецкой медиа-группе Funke. По его словам, наиболее вероятным временем для возникновения такого тупика будет период с февраля по май.
"Это будет момент для переговоров о прекращении огня", - сказал Домрезе, занимавший руководящие должности в международных силах в Афганистане, а затем в командных структурах НАТО в Европе.
Детали
Но он подчеркнул, что это не значит мир.
"Прекращение огня означает прекращение стрельбы. Переговоры, вероятно, затянутся надолго, вам нужен посредник", - сказал он, назвав генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана или премьера Индии Нарендру Моди в качестве возможных кандидатов для руководства.
Остается лишь переговорное решение, приемлемое для обеих сторон, "даже если путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину".
Как возможное решение Домрезе сказал, что украинский президент мог бы отказаться от требования о немедленном присоединении таких территорий, как Крым, к Украине, при этом договориться о переходном периоде для этого.
Эксперт по безопасности Андраш Рац из Немецкого совета по международным отношениям согласился, что летом могут состояться переговоры между Украиной и россией.
"Я почти уверен, что до конца года у нас будет какое-то прекращение огня: надеюсь, боевых действий больше не будет, но, по крайней мере, боевых действий будет гораздо меньше" - сказал Рац медиа-группе.
Он отметил, что маловероятно, что россия захочет вести интенсивную войну даже до или во время президентских выборов, которые должны пройти в 2024 году. Поэтому он ожидает, что россия захочет уменьшить интенсивность боевых действий в течение 2023 года.
"Это также связано с тем, что летом проблемы со снабжением российской армии, вероятно, обострятся", - добавил Рац.
Глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер подчеркнул, что кремль не может и не должен навязывать Украине диктаторский мир.
"Если и когда будут созданы условия для переговоров о прекращении огня, это должно решать только украинское правительство", - сказал Макаллистер.