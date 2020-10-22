Ексбаскетболіст чемпіонату Україну записався добровольцем в Карабах

Долучитися до збройних сил Азербайджана спортсмен вирішив після обстрілу його рідного міста Гянджі вірменськими військами в ході бойових дій за Нагірний Карабах.

“Удар Вірменії по Гянджі — це терористичний акт. Хоча я тренуюся в Баку, мої батьки наразі мешкають в Гянджі. Наш дім знаходиться недалеко від місця обстрілу. Батько чув, як обстрілювали місто. Пропонував батькам переїхати до Баку, але вони не бажають залишати дім. Як і багато інших спортсменів, я зареєструвався добровольцем. Чекаю свою чергу. Сподіваюся найближчим часом поповнити лави військових частин”, — повідомив Хамзаєв.

Варто відзначити, що в Україні Хамзаєв три сезони виступав у складі кременчуцького “Кременя”: сезон у Суперлізі та ще два в Вищій лізі. Загалом 68 матчів. Зіграв у Матчі зірок Суперліги 2017 року.

Нагадаємо, що вірмено-азербайджанський конфлікт загострився 27 вересня 2020 року.