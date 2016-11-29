Екс-заступнику начальника Кіровоградського відділу поліції повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Колишньому заступнику начальника Кіровоградського відділу поліції повідомили про підозру за фактом катування пенсіонера та шахрайства. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Так, за інформаціює прес-служби, заступник начальника Кіровоградського відділу поліції створив та очолив злочинне угрупування. Крім чотирьох поліціантів до банди входив відомий у Кропивницькому “кримінальний авторитет”.
“Щоб відібрати квартиру у пенсіонера, зловмисники ввірвалися до його помешкання, прикували його кайданками, спричиняючи тілесні ушкодження, вимагали грошові кошти за закриття кримінального провадження. Після чого, постраждалий був доставлений у відділення поліції до організатора, де залякування продовжилось”, — повідомили у прес-службі.
Чоловікові, вразі несплати коштів, погрожували фізичною розправою, притягненням до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, а також погрожували відібрати житло. Тож, він був вимушений почати процес продажу своєї квартири. При цьому, до моменту одержання грошових коштів його весь час супроводжував один із членів групи.
Всім фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди), ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла), ч.2 ст. 127 (катування), ч.5 ст.185 (крадіжка), ч.3 ст.15 ч.3 ст.365 (перевищення влади) та ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, з додатковою кваліфікацією — вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи.
Двом колишнім поліцейським обрано запобіжні заходи у тримання під вартою без можливості внесення застави. Крім того, один із членів злочинної групи переховується від слідства, його оголошено у державний розшук.