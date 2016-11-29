Экс-заместителю начальника Кировоградского отдела полиции сообщили о подозрении

Так, по информации пресс-службы, заместитель начальника Кировоградского отдела полиции создал и возглавил преступную группировку. Кроме четырех полицейских в банду входил известный в Кропивницком "криминальный авторитет".

"Чтобы отобрать квартиру у пенсионера, злоумышленники ворвались в его дом, приковали его наручниками, нанося телесные повреждения, требовали денежные средства за закрытие уголовного производства. После чего, пострадавший был доставлен в отделение полиции к организатору, где запугивание продолжили", - сообщили в пресс-службе.

Мужчине, в случае неуплаты средств, угрожали физической расправой, привлечением к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, а также угрожали отобрать жилье. Поэтому, он был вынужден начать процесс продажи своей квартиры. При этом, до момента получения денежных средств его все время сопровождал один из членов группы.

Всем фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды), ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч.2 ст. 127 (истязание), ч.5 ст.185 (кража), ч.3 ст.15 ч.3 ст.365 (превышение власти) и ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной квалификацией - совершение преступлений в составе организованной преступной группы.

Двум бывшим полицейским избрали меру пресечения в содержание под стражей без возможности внесения залога. Кроме того, один из членов преступной группы скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск.