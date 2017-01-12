Екс-заступника голови правління "БГ Банку" судитимуть за привласнення понад 80 млн грн

Прокуратура підготувала матеріали для звернення з позовом до суду в порядку цивільного судочинства з метою захисту державних інтересів, визнання правочинів недійсними і відшкодування згаданих збитків.

Дії вказаної особи кваліфіковано за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах), ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України та щодо неї обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Державне обвинувачення в зазначеному провадженні підтримує Генеральна прокуратура України.