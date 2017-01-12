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Екс-заступника голови правління "БГ Банку" судитимуть за привласнення понад 80 млн грн

Екс-заступника голови правління "БГ Банку" судитимуть за привласнення понад 80 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови правління публічного акціонерного товариства “БГ Банк”, який заволодів грошовими коштами банку на суму понад 80 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

Прокуратура підготувала матеріали для звернення з позовом до суду в порядку цивільного судочинства з метою захисту державних інтересів, визнання правочинів недійсними і відшкодування згаданих збитків.

Дії вказаної особи кваліфіковано за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах), ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України та щодо неї обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Державне обвинувачення в зазначеному провадженні підтримує Генеральна прокуратура України.

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