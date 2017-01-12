Экс-заместителя председателя правления "БГ Банка" будут судить за присвоение более 80 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя председателя правления публичного акционерного общества "БГ Банк", который завладел денежными средствами банка на сумму более 80 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Прокуратура подготовила материалы для обращения с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства с целью защиты государственных интересов, признания сделок недействительными и возмещения упомянутых убытков.
Действия указанного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенные в особо крупных размерах), ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины и по ней избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Государственное обвинение в указанном производстве поддерживает Генеральная прокуратура Украины.