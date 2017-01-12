Экс-заместителя председателя правления "БГ Банка" будут судить за присвоение более 80 млн грн

Прокуратура подготовила материалы для обращения с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства с целью защиты государственных интересов, признания сделок недействительными и возмещения упомянутых убытков.

Действия указанного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенные в особо крупных размерах), ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины и по ней избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Государственное обвинение в указанном производстве поддерживает Генеральная прокуратура Украины.