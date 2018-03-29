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Екс-українець дебютував за збірну Польщі з футболу

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Колишній українець Тарас Романчук, який раніше прийняв польське громадянство, дебютував в національній футбольній збірній Польщі, інформує УНН з посиланням на сайт Польський футбольний союз.

26-річний уродженець міста Ковель вийшов в стартовому складі товариської гри проти Південної Кореї. Після 61 хвилини проведеної на полі його замінили на Аркадіуша Мілика.

На момент заміни Романчука поляки вигравали 2:0 завдяки голам Левандовскі та Гросіцкі, але ледь не втратили перемогу. Тільки в компенсований час гол Зелінські приніс звитягу “червоно-білим” — 3:2.

Відзначимо, що півзахисник виступає в складі польського клубу “Ягеллонія” з міста Білосток. В активі його 29 зустрічей, 5 голів в чемпіонаті Польщі.

Нагадаємо, що Романчук лише в березні отримав польський паспорт.

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