Екс-українець дебютував за збірну Польщі з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Колишній українець Тарас Романчук, який раніше прийняв польське громадянство, дебютував в національній футбольній збірній Польщі, інформує УНН з посиланням на сайт Польський футбольний союз.
26-річний уродженець міста Ковель вийшов в стартовому складі товариської гри проти Південної Кореї. Після 61 хвилини проведеної на полі його замінили на Аркадіуша Мілика.
На момент заміни Романчука поляки вигравали 2:0 завдяки голам Левандовскі та Гросіцкі, але ледь не втратили перемогу. Тільки в компенсований час гол Зелінські приніс звитягу “червоно-білим” — 3:2.
Відзначимо, що півзахисник виступає в складі польського клубу “Ягеллонія” з міста Білосток. В активі його 29 зустрічей, 5 голів в чемпіонаті Польщі.
Нагадаємо, що Романчук лише в березні отримав польський паспорт.