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Экс-украинец дебютировал за сборную Польши по футболу

Экс-украинец дебютировал за сборную Польши по футболу

Киев  •  УНН

 • 18929 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Бывший украинец Тарас Романчук, ранее принял польское гражданство, дебютировал в национальной футбольной сборной Польши, информирует УНН со ссылкой на сайт Польский футбольный союз.

26-летний уроженец города Ковель вышел в стартовом составе товарищеской игры против Южной Кореи. После 61 минуты проведенной на поле его заменили на Аркадиуша Милика.

На момент замены Романчука поляки выигрывали 2:0 благодаря голам Левандовски и Гросицки, но едва не упустили победу. Только в компенсированное время гол Зелински принес победу “красно-белым” — 3:2.

Отметим, что полузащитник выступает в составе польского клуба “Ягеллония” из города Белосток. В активе его 29 встреч, 5 голов в чемпионате Польши.

Напомним, что Романчук только в марте получил польский паспорт.

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