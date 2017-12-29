Екс-тренер "Мілану" очолив іспанську "Севілью"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Італійський фахівець Вінченцо Монтелла очолив клуб іспанської Прімери "Севілью", повідомляє УНН з посиланням на сайт андалузців.
Сторони погодили умови контракту за якими наставник працюватиме до червня 2019-го року.
Італієць змінить на посаді Едуардо Беріццо, який раніше був відправлений у відставку через незадовільні результати колективу.
Варто відзначити, що Монтелла працював тренером "Катанії", "Фіорентини", "Сампдорії" та "Мілану". Саме "россонері" звільнили Монтеллу восени цього року.
Додамо, що "Севілья" наразі на 5-му місці в Прімери з 29 очками.
Нагадаємо, Гаттузо змінив Монтеллу на посту головного тренера "Мілану".