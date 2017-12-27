Екс-тренер "Металіста" Рахаєв очолив харківський ФК "Геліос"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. 44-річний український спеціаліст Ігор Рахаєв продовжить тренерську кар'єру в клубі Першої ліги України харківському "Геліосі", повідомляє УНН з посиланням на сторінку команди у Facebook.
Рахаєв довгий час працював помічником Мирона Маркевича у "Метаілісті" – з 2005 по 2014 роки. За цей проміжок він ставав одного разу срібним призером і 6 разів бронзовим призером чемпіонату України. Сезон 2014-15 провів на чолі "Металісту".
Останні роки 44-річний українець працював головним наставником молдавської "Зарі", яку привів до перемоги в Кубку країни і казахським "Актобе".
Примітно, що уродженець Харкова має тренерський досвід і в Першій лізі. З 2002 по 2005 роки очолював харківський "Арсенал", одного разу привівши клуб до срібних медалей турніру.
Зауважимо, що після 22 турів Першої ліги "Геліос" посідає 6-те місце з 40 очками. До 2-ї сходинки, яка дає право підвищитися у класі харків'янам бракує 10 балів.
Як повідомляв УНН, екс-тренер “Металіста” очолив друголігове “Полісся”.